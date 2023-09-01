– Через много лет вы вернулись снова на стадион Бешикташа. Как вам атмосфера?

– Да, действительно мне понравилась атмосфера на стадионе, она невероятная. Но я тоже вложился в этот стадион в течение своего двухлетнего контракта с Бешикташем.

– Абубакар, забив гол, подбежал праздновать к вашей тренерской лавочке…

– Я не знаю, почему так произошло. Но это свидетельствует о его воспитанности, образованности.

Бешикташ – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор последнего матча киевлян в евросезоне

– Какая тактика у вас была на матч?

– В общем, на два тайма у нас были разные тактики. В первом тайме мы играли одним стилем, во втором – по-другому. Бешикташ открыл счет, после чего его опытные игроки удержали нужный результат. После пропущенного гола наши футболисты, воспитанники динамовской академии, должны были отдать всех себя ради результата, но снова допускали ошибки в обороне.

– Вы хорошо знаете турецкую лигу. По двум матчам, сыгранным с Бешикташем, что можете сказать о команде?

– Я не обсуждаю чужие команды. Бешикташ потратил много денег, в его составе выступают опытные игроки и в этом плане нам конкурировать с ними очень трудно. Но я горжусь своими игроками, даже с таким сильным соперником они сыграли достойно и представили свою страну на международной арене, – приводит слова Луческу пресс-служба Динамо.

Динамо впервые за 18 лет не вышло в групповой этап еврокубка – киевляне снова проиграли Бешикташу в Лиге конференций