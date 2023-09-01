– Через багато років ви повернулися знову на стадіон Бешикташа. Як вам атмосфера?

– Так, справді, мені сподобалася атмосфера на стадіоні, вона неймовірна. Але я теж вклався в цей стадіон протягом свого дворічного контракту з Бешикташем.

– Абубакар, забивши гол, підбіг святкувати до вашої тренерської лавочки…

– Я не знаю, чому так сталося. Але це свідчить про його вихованість, освіченість.

Бешикташ – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд останнього матчу киян у євросезоні

– Яка тактика у вас була на матч?

– Загалом, на два тайми в нас були різні тактики. У першому таймі ми грали по-одному, у другому – по-іншому. Бешикташ відкрив рахунок, і після цього його досвідчені гравці втримали потрібний результат. Після пропущеного гола наші футболісти, вихованці динамівської академії, мали віддати всіх себе заради результату, але знову припускалися помилок в обороні.

– Ви добре знаєте турецьку лігу. По двох матчах, зіграних із Бешикташем, що можете сказати про команду?

– Я не обговорюю чужі команди. Бешикташ витратив багато грошей, у його складі виступають досвідчені гравці, і в цьому плані нам конкурувати з ними дуже важко. Але я пишаюся своїми гравцями, навіть із таким сильним суперником вони гідно зіграли та представили свою країну на міжнародній арені, – наводить слова Луческу прес-служба Динамо.

Динамо вперше за 18 років не вийшло у груповий етап єврокубка – кияни знову програли Бешикташу в Лізі конференцій