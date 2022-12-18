Чемпионат Австралии, 8 тур

Мельбурн Сити – Мельбурн Виктори – 1:0 (матч остановлен на 22-й минуте)

Гол: О'Нил, 11

Еще до старта игры было известно о намерении болельщиков устроить акцию протеста. Причина – решение руководства лиги проводить матчи чемпионата Австралии в течение следующих трех лет только в Сиднее, сообщает BBC.

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Мельбурн Сити быстро повел в счете, но незадолго после этого матч был остановлен, а затем и завершен. На 22-й минуте фанаты бросили на поле файер. Кипер Мельбурн Сити Том Гловер поднял его и выбросил обратно на трибуны.

Это стало последней каплей. Приблизительно 150 фанатов выбежали на поле и нанесли травмы как Гловеру, так и арбитру, пытавшемуся защитить вратаря. Киперу диагностировали подозрение на сотрясение мозга, наложили несколько швов на изуродованное лицо и госпитализировали. На видео видно, что вратарь получил удар металлическим ведром.

Кроме игрока и арбитра, пострадал и оператор. Матч решили не доигрывать из соображений безопасности. Оба клуба официально выразили возмущение поведением болельщиков, а решение по поединку будет принято позже.