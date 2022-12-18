Чемпіонат Австралії, 8 тур

Мельбурн Сіті – Мельбурн Вікторі – 1:0 (матч зупинений на 22-й хвилині)

Гол: О'Ніл, 11

Ще до старту гри було відомо про намір уболівальників влаштувати акцію протесту. Причина – рішення керівництва ліги проводити матчі чемпіонату Австралії впродовж наступних трьох років лише в Сіднеї, повідомляє BBC.

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Мельбурн Сіті швидко повів у рахунку, але незадовго після цього матч був зупинений, а згодом і завершений. На 22-й хвилині фанати кинули на поле файєр. Кіпер Мельбурн Сіті Том Гловер підняв його і викинув назад на трибуни.

Це стало останнью краплею. Приблизно 150 фанатів вибігли на поле і завдали травм як Гловеру, так і арбітру, який намагався захистити воротаря. Кіперу діагностували підозру на струс мозку, наклали кілька швів на понівечене обличчя і госпіталізували. На відео видно, що воротар отримав удар металевим відром.

Окрім гравця та арбітра, постраждав і оператор. Матч вирішили не догравати з міркувань безпеки. Обидва клуби офіційно висловили обурення поведінкою уболівальників, а рішення щодо поєдинку ухвалять пізніше.