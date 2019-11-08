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Беседин: Стратегия Копенгагена – бить вперед, так строится вся их игра

13:43 31 Читати українською
Беседин: Стратегия Копенгагена – бить вперед, так строится вся их игра
Артем Беседин / Фото ФК Динамо

Нападающий Динамо Артем Беседин оценил игру Копенгагена (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

4’ Йенс Стаге
 
Беньямин Вербич 70’
4’ Йенс Стаге
70’ Беньямин Вербич

"Не сказал бы, что соперник чем-то удивил, мы, в принципе, знали, что эта команда будет так играть. Они бьют мяч вперед – так строится вся их игра, а также борются и делают подборы.

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Наверное, быстро пропущенный мяч внес свои коррективы в игру, хорошо, что мы забили и создали много моментов. Считаю, мы действовали неплохо, играли в свою игру на выезде. Результат 1:1, теперь главное – брать очки в следующих матчах и спокойно выходить из группы", – цитирует Беседина официальный сайт клуба.

После 4-х туров Лиги Европы Динамо находится на 2-й строчке группы B, уступая Копенгагену по дополнительным показателям.

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Динамо Киев Динамо Киев Копенгаген Копенгаген Лига Европы Копенгаген - Динамо Киев Артем Беседин Артем Беседин
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