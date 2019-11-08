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Бєсєдін: Стратегія Копенгагена — бити вперед, так будується вся їхня гра

13:43 1079 Читать на русском
Бєсєдін: Стратегія Копенгагена — бити вперед, так будується вся їхня гра
Артем Бєсєдін / Фото ФК Динамо

Нападник Динамо Артем Бєсєдін оцінив гру Копенгагена (1:1) у матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи.

4’ Єнс Стаге
 
Беньямін Вербіч 70’
4’ Єнс Стаге
70’ Беньямін Вербіч

"Не сказав би, що суперник чимось здивував, ми, в принципі, знали, що ця команда буде так грати. Вони б'ють м'яч вперед – так будується вся їхня гра, а також борються і роблять підбори.

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Напевно, швидко пропущений м'яч вніс свої корективи в гру, добре, що ми забили і створили багато моментів. Вважаю, ми діяли непогано, грали в свою гру на виїзді. Результат 1:1, тепер головне – брати очки в наступних матчах і спокійно виходити з групи", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт клубу.

Після 4-х турів Ліги Європи Динамо перебуває на 2-й сходинці групи B, поступаючись Копенгагену за додатковими показниками.

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Копенгаген Копенгаген Ліга Європи Копенгаген - Динамо Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо
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