Хавбек Копенгагена Томсен: Ничья с Динамо демонстрирует наш международный класс

Полузащитник Копенгагена Николай Томсен рассыпался комплиментах киевскому клубу после очной встречи в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Киевское Динамо – это самый сильный соперник, с которым нам приходилось играть. То, что мы дважды сыграли с этой командой вничью, 1:1, показывает, что у нас есть международный класс.

Копенгаген – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

Что касается турнирной ситуации, то самое главное, что все по-прежнему в наших руках. Думаю, нас в любом случае ждет очень "веселый" матч против Мальме в заключительном туре группового этапа", – цитирует Томсена dynamo.kiev.ua.

Копенгаген лидирует в группе B, опережая Динамо по дополнительным показателям.

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