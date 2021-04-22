"Это футбол. Если бы команды реализовывали все свои моменты, это, наверное, было бы неинтересно. Агробизнес тоже готовился к противостоянию и, конечно, выходя на игру, мы знали, что легко не будет. Повторюсь – мы провели хороший матч, и теперь будем готовиться к следующему.

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Мистер и весь тренерский штаб нас очень хорошо настраивали на этот матч. Главное было – сыграть в свой футбол, и мы это сделали. Хорошо, что удалось забить в первом тайме. После перерыва мы довели матч до логического завершения. По воротам нужно бить – и бить с любой позиции. Мы это отрабатываем на тренировках, и тренеры все время акцентируют на том, что без удара не будет голов. Я решил, что у меня хорошая позиция, пробил – хорошо, что получилось забить.

Если честно, уже начали отвыкать от такой атмосферы. Поэтому было очень приятно видеть болельщиков на трибунах и почувствовать эту атмосферу. Хочется пожелать, чтобы все были здоровы и зрители скорее возвращались на стадионы.

Мистер перед каждой игрой, независимо от ее статуса, настраивает нас на то, чтобы мы играли в свой футбол и, прежде всего, показывали результат. Наверное, от игры к игре мы и набрали эту психологическую устойчивость. Психология победителей – это важно. И, конечно, в этом есть заслуга всего тренерского штаба", – цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

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