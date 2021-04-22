"Це футбол. Якби команди реалізовували всі свої моменти, це, напевно, було б нецікаво. Агробізнес теж готувався до протистояння і, звісно, виходячи на цю гру, ми знали, що легко не буде. Повторюся – ми провели хороший матч, і тепер будемо готуватися до наступного.

Агробізнес – Динамо – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Містер і весь тренерський штаб нас дуже добре налаштовували на цей матч. Головне було – зіграти у свій футбол, і ми це зробили. Добре, що вдалося забити в першому таймі. Після перерви ми довели матч до логічного завершення. По воротах потрібно бити – і бити з будь-якої позиції. Ми це відпрацьовуємо на тренуваннях, і тренери весь час акцентують на тому, що без ударів не буде голів. Я вирішив, що у мене хороша позиція, пробив – добре, що вийшло забити.

Якщо чесно, вже почали відвикати від такої атмосфери. Тому було дуже приємно бачити вболівальників на трибунах і відчути цю атмосферу. Хочеться побажати, щоб всі були здорові та глядачі скоріше поверталися на стадіони.

Містер перед кожною грою, незалежно від її статусу, налаштовує нас на те, щоб ми грали у свій футбол і, перш за все, показували результат. Напевно, від гри до гри ми і набрали цю психологічну стійкість. Психологія переможців – це важливо. І, звичайно, у цьому є заслуга всього тренерського штабу", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт Динамо.

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