Беседин получил удар в лицо от пьяной компании (18+)

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин стал фигурантом резонансного видео.

Ролик появился в сети только сейчас, но автор YouTube-канала, на который загрузили видео, утверждает, что оно было снято в 2016 году.

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Футболист находился в компании неизвестных лиц. Между мужчинами разразился спор, Беседин ответил на оскорбления в свой адрес, за что получил удар в лицо.

Напомним, нынешний сезон для нападающего выдался неудачным. Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме 28 ноября 2019-го и пропустит один год из-за дисквалификации.

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ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика.