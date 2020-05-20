Бєсєдін отримав удар в обличчя від п'яної компанії (18+)

Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін став фігурантом резонансного відео.

Ролик з'явився у мережі лише зараз, але автор YouTube-каналу, на який було завантажене відео, стверджує, що воно було зняте в 2016 році.

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Футболіст перебував у компанії невідомих осіб. Між чоловіками розв'язалася суперечка, Бєсєдін відповів на образи на свою адресу, за що отримав удар в обличчя.

Нагадаємо, нинішній сезон для нападника видався невдалим. Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи проти Мальме 28 листопада 2019-го та пропустить один рік через дискваліфікацію.

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УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика.