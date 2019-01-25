Беседин был прооперирован – форвард Динамо рискует уже не сыграть в этом сезоне

Старший врач Динамо Леонид Миронов рассказал о восстановлении форварда киевлян Артема Беседина после тяжелой травмы.

"Беседин наконец-то согласился на операцию. Его прооперировали в одной из лучших клиник Европы, которая специализируется на спортивных травмах.

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Артему сделали операцию в среду, почистили ахиллово сухожилие. Операция не была длительная, потому что ничего опасного там не было. Она прошла успешно.

Наш врач присутствовал на операции. Он будет сопровождать Артема в Киев, куда они должны вылететь сегодня. Ориентировочный срок реабилитации – три месяца. Конечно, возможно, еще некоторое время займет восстановление физических и функциональных кондиций всего организма", – цитирует Миронова официальный сайт клуба.

В текущем сезоне УПЛ Беседин провел 8 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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