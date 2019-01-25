Бєсєдін був прооперований – форвард Динамо ризикує вже не зіграти в поточному сезоні

Старший лікар Динамо Леонід Миронов розповів про відновлення форварда киян Артема Бєсєдіна після важкої травми.

"Бєсєдін нарешті погодився на операцію. Його прооперували в одній з кращих клінік Європи, яка спеціалізується на спортивних травмах.

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Артему зробили операцію в середу, почистили ахіллове сухожилля. Операція не була тривала, тому що нічого небезпечного там не було. Вона пройшла успішно.

Наш лікар був присутній на операції. Він буде супроводжувати Артема до Києва, куди вони повинні вилетіти сьогодні. Орієнтовний термін реабілітації – три місяці. Звичайно, можливо, ще деякий час займе відновлення фізичних і функціональних кондицій всього організму", – цитує Миронова офіційний сайт клубу.

В поточному сезоні УПЛ Бєсєдін провів 8 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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