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Беседин – лучший игрок 10-го тура УПЛ

11:15 17 Читати українською
Беседин – лучший игрок 10-го тура УПЛ
Артем Беседин / фото: Футбол 24

Украинская Премьер-лига определила самого яркого футболиста по итогам 10-го тура первенства.

55’ Максим Максименко
 
Владимир Шепелев 49’
Виктор Цыганков 56’
Артем Беседин 66’
Артем Беседин 81’
Беньямин Вербич 90+6’
49’ Владимир Шепелев
55’ Максим Максименко
56’ Виктор Цыганков
66’ Артем Беседин
81’ Артем Беседин
90+6’ Беньямин Вербич

Победителем голосования экспертного совета УПЛ стал нападающий киевского Динамо Артем Беседин. Решение о его победе было единогласным.

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К слову, в матче против Колоса форвард записал в свой актив два забитых мяча, чем помог своей команде уничтожить соперника со счетом 4:0.

Напомним, победа над клубом из Коваливки позволила киевлянам подняться на второе место в турнирной таблице УПЛ. Колос остался на седьмой строчке.

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Артем Беседин Артем Беседин Динамо Киев Динамо Киев УПЛ Колос - Динамо Киев
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