Беседин – лучший игрок 10-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига определила самого яркого футболиста по итогам 10-го тура первенства.

Победителем голосования экспертного совета УПЛ стал нападающий киевского Динамо Артем Беседин. Решение о его победе было единогласным.

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К слову, в матче против Колоса форвард записал в свой актив два забитых мяча, чем помог своей команде уничтожить соперника со счетом 4:0.

Напомним, победа над клубом из Коваливки позволила киевлянам подняться на второе место в турнирной таблице УПЛ. Колос остался на седьмой строчке.

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