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Бєсєдін – найкращий гравець 10-го туру УПЛ

11:15 10 Читать на русском
Бєсєдін – найкращий гравець 10-го туру УПЛ
Артем Бєсєдін / фото: Футбол 24

Українська Прем’єр-ліга визначила найяскравішого футболіста за підсумками 10-го туру першості.

55’ Максим Максименко
 
Володимир Шепелєв 49’
Віктор Циганков 56’
Артем Бєсєдін 66’
Артем Бєсєдін 81’
Беньямін Вербіч 90+6’
49’ Володимир Шепелєв
55’ Максим Максименко
56’ Віктор Циганков
66’ Артем Бєсєдін
81’ Артем Бєсєдін
90+6’ Беньямін Вербіч

Переможцем голосування експертної ради УПЛ став нападник київського Динамо Артем Бєсєдін. Рішення щодо його перемоги було одностайним.

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До слова, у матчі проти Колоса форвард записав у свій актив два забиті м'ячі, чим допоміг своїй команді знищити суперника з рахунком 4:0.

Нагадаємо, перемога над клубом з Ковалівки дозволила киянам піднятися на друге місце в турнірній таблиці УПЛ. Колос залишився на сьомій сходинці.

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Теги
Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо УПЛ Колос - Динамо
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