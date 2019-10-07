Бєсєдін – найкращий гравець 10-го туру УПЛ

Українська Прем’єр-ліга визначила найяскравішого футболіста за підсумками 10-го туру першості.

Переможцем голосування експертної ради УПЛ став нападник київського Динамо Артем Бєсєдін. Рішення щодо його перемоги було одностайним.

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До слова, у матчі проти Колоса форвард записав у свій актив два забиті м'ячі, чим допоміг своїй команді знищити суперника з рахунком 4:0.

Нагадаємо, перемога над клубом з Ковалівки дозволила киянам піднятися на друге місце в турнірній таблиці УПЛ. Колос залишився на сьомій сходинці.

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