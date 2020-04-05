Бернли настаивает на завершении сезона – клуб имеет серьезные проблемы

Председатель Бернли Майк Гарлик подчеркнул важность завершения текущего чемпионата Англии для клуба.

"Если мы не завершим сезон и не наступит ясность в проведении следующего, в августе у нас закончатся деньги. Это факт.

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За другие клубы говорить не могу, я не знаю их финансового положения. Говорю только о нашей ситуации. Именно поэтому мы очень хотим завершить сезон, если это будет безопасно.

Мы единогласно проголосовали за завершение сезона. Очевидно, что все хотят закончить свою работу", – приводит слова Гарлика Sky Sports.

Напомним, возобновления чемпионата Англии перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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