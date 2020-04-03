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АПЛ официально отложила возобновления чемпионата

17:50 1 Читати українською
АПЛ официально отложила возобновления чемпионата
Маркус Рашфорд / Reuters

Акционеры АПЛ провели собрание насчет восстановления чемпионата Англии после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса.

АПЛ официально перенесла дату возобновления чемпионата с начала мая, сообщает сайт лиги.

Мане стал игроком сезона в АПЛ по версии Sky Sports, его одноклубник и де Брюйне – в тройке

Функционеры достигли согласия, что продолжать чемпионат в начале мая опасно из-за коронавируса. Интересно, что точной даты возобновления пока не установили – все будет зависеть от того, когда утихнет пандемия.

Также руководители клубов обсудили финансовые потери за период паузы в чемпионате и договорились о урезание зарплат на 30% игрокам – осталось согласовать это с профсоюзом игроков.

Напомним, что сейчас последний матч АПЛ произошел еще 9 марта. В Соединенном Королевстве на 3 апреля зафиксировано 33718 случаев заболевания коронавирус, 2921 из них – летальные.

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