Англія, Чемпіоншип, 40-й тур

Мідлсбро – Бернлі – 1:2

Голи: Акпом, 47 (пен.), – Барнс, 12, Робертс, 66

Бернлі в минулому сезоні вилетів з АПЛ. Керівництво клубу хотіло якнайшвидше повернутися в елітний дивізіон. Команду очолив Венсан Компані, який з поставленим завданням впорався на п'ятірку.

Тоттенхем знайшов сенсаційну кандидатуру на пост тренера – його команда очолює Чемпіоншип

"Бордові" відправилися в гості до Мідлсбро тільки з однією ціллю – офіційно оформити свій вихід в АПЛ. Для цього команді Компані потрібна була тільки перемога. На 12 хвилині матчу Барнс вивів Бернлі вперед. Загалом, перший тайм був рівний. Обидві команди мали нагоду забити, але рахунок у матчі не змінився до перерви. На початку другого тайму Акпом змусив гостей нервувати, забивши з пенальті, який арбітр призначив за суворий фол. Бернлі мав невелику перевагу у володінні, але зробив все, щоб забити. На 66 хвилині Роберт з передачі Телли вивів свою команду вперед. До кінця гри підопічні Компані зберегли переможний рахунок.

Promotion back to the #PL at the first attempt!



We'll see you soon, @BurnleyOfficial! Congratulations! pic.twitter.com/eMagjOLgM8 — Premier League (@premierleague) April 7, 2023

Таким чином, Берні за шість турів до кінця чемпіонату оформлює вихід до АПЛ, де зіграє в наступному сезоні. Мідлсбро посідає четверту сходинку, відстаючи від другого місця на дев'ять очок.

xG: дивні циферки чи найкраще, що в нас є – скільки Мудрик мав на перший гол в АПЛ і як Маліновський ламає систему