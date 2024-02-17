Арсенал уничтожил Бернли в поединке 25-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Бернли – Арсенал на "Футбол 24".

Арсенал повел в счете уже на 4-й минуте: Мартинелли навесил в центр, мяч отскочил от защитника к Эдегору, а норвежец попал в нижний угол. Перед перерывом Сака удвоил преимущество, реализовав пенальти.

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На старте второго тайма Сака оформил дубль, расстреляв Траффорда ударом под перекладину. Троссар сделал счет 4:0 после того, как мяч отскочил от защитника к нему. А точку в игре поставил Хаверц, которому ассистировал Кивиор.