Арсенал знищив Бернлі у поєдинку 25-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Бернлі – Арсенал на "Футбол 24".

Арсенал повів у рахунку вже на 4-й хвилині: Мартінеллі навісив у центр, м'яч відскочив від захисника до Едегора, а норвежець поцілив у нижній кут. Перед перервою Сака подвоїв перевагу, реалізувавши пенальті.

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На старті другого тайму Сака оформив дубль, розстрілявши Траффорда ударом під поперечку. Троссар зробив рахунок 4:0 після того, як м'яч відскочив від захисника до нього. А крапку в грі поставив Хаверц, якому асистував Ківйор.