Бернлі – Арсенал – 0:5 – відео голів та огляд матчу
22:14 - Читать на русском
Арсенал знищив Бернлі у поєдинку 25-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Бернлі – Арсенал на "Футбол 24".
Букайо Сака 41’
Букайо Сака 47’
Леандро Троссар 66’
Кай Хаверц 78’
41’ Букайо Сака
47’ Букайо Сака
66’ Леандро Троссар
78’ Кай Хаверц
Арсенал повів у рахунку вже на 4-й хвилині: Мартінеллі навісив у центр, м'яч відскочив від захисника до Едегора, а норвежець поцілив у нижній кут. Перед перервою Сака подвоїв перевагу, реалізувавши пенальті.
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На старті другого тайму Сака оформив дубль, розстрілявши Траффорда ударом під поперечку. Троссар зробив рахунок 4:0 після того, як м'яч відскочив від захисника до нього. А крапку в грі поставив Хаверц, якому асистував Ківйор.
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