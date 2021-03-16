Защитник французского Пари Сен-Жермен Хуан Бернат не покинет Парк де Пренс в ближайшее время.

Испанец поставил подпись под новым соглашением с парижанами, сообщает официальный сайт клуба.

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Бернат заключил контракт с ПСЖ до лета 2025 года. Предыдущее соглашение защитника с французским грандом действовало до конца сезона 2020/21. Активный интерес к Бернату проявляла Барселона, которая собиралась подписать пиренейца в статусе свободного агента летом. Воспитанник Валенсии, однако, решил продолжить выступления в Лиге 1.

К слову, в нынешнем сезоне Хуан Бернат из-за тяжелой травмы колена провел всего 3 матча в чемпионате Франции.

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