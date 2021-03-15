Леандро и Лео вместе выступают за сборную Аргентины. Ранее Паредес регулярно говорил, что хотел бы видеть нападающего Барселоны в Париже. Похоже, больше подобных высказываний мы не услышим.

Месси не отклонил вариант с переходом в Манчестер Сити

"Руководство ПСЖ попросило меня больше не говорить о Месси. Некоторым людям не понравилась моя позиция по этому поводу, они назвали это проявлением неуважения. Я так не считаю. Месси должен сам спокойно решить в конце сезона, что он будет делать со своим будущим", – цитирует Паредеса Le Journal Du Dimanche.

Напомним, прошлым летом аргентинский форвард совершил попытку уйти из каталонского клуба, но бюрократические вопросы не дали это реализовать. Согласно с условиямт контракта, Месси имеет возможность уйти из Барселоны бесплатно. Основными претендентами на игрока считаются Манчестер Сити и ПСЖ, однако в последнее время Лео больше склоняется к тому, чтобы остаться.

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