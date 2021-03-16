Іспанець поставив підпис під новою угодою із парижанами, повідомляє офіційний сайт клубу.

ПСЖ не хоче, щоб гравці публічно говорили про можливий перехід Мессі

Бернат уклав контракт із ПСЖ до літа 2025-го. Попередня угода оборонця з французьким грандом була чинна до кінця сезону 2020/21. Активний інтерес до Берната проявляла Барселона, яка збиралася підписати піренейця у статусі вільного агента влітку. Вихованець Валенсії, однак, вирішив продовжити виступи у Лізі 1.

До слова, в нинішньому сезоні Хуан Бернат через важку травму коліна провів лише 3 матчі у чемпіонаті Франції.

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