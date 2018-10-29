Бернард: Когда в Украине началась война, многие игроки из Южной Америки хотели разорвать контракты с Шахтером

Экс-хавбек Шахтера Бернард рассказал о периоде своей жизни в Украине, когда начались боевые действия.

"Все началось, когда я был на чемпионате мира 2014 года. До меня доходили слухи о войне и взрывах. Самолет, который сбили, упал недалеко от того места, где я жил с родителями.

Это была тяжелая и напряженная ситуация. Я был очень молод, когда перешел в Шахтер и это произошло в моем первом сезоне в команде. Мы вынуждены были изменить город и переехать в Киев.

Бернард – лучший в АПЛ по созданным опасным моментам в течение 90 минут

Мы потеряли всю инфраструктуру и вынуждены были летать на каждый матч. Это было огромным опытом. Страх был. На въездах и выездах из городов блокады. Машины обыскивались на наличие оружия и бомб.

Игроки потеряли свои дома и квартиры. Многие из них из Южной Америки хотели через суд расторгнуть свои контракты, но их иски были отклонены. Я не пытался уйти.

"Всего лишь в 200 километрах от войны": репортаж Bild из Запорожья перед матчем Заря – РБ Лейпциг

Многие люди хотели покинуть город, но не у всех были для этого деньги. Многие люди умерли на войне", – вспоминает Бернард в интервью изданию The Telegraph.