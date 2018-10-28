Бернард: Коли в Україні почалась війна, багато гравців з Південної Америки хотіли розірвати контракти з Шахтарем

Екс-хавбек Шахтаря Бернард розповів про період свого життя в Україні, коли почались бойові дії.

"Все почалось, коли я був на чемпіонаті світу 2014 року. До мене доходили чутки про війну та вибухи. Літак, який збили, впав недалеко від того місця, де жив я з батьками.

Це була важка і напружена ситуація. Я був дуже молодий, коли перейшов в Шахтар і це сталося в моєму першому сезоні в команді. Ми змушені були змінити місто і переїхати до Києва.

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Ми втратили всю інфраструктуру і змушені були літати на кожен матч. Це було величезним досвідом. Страх був. На в'їздах і виїздах з міст були блокади. Машини обшукувалися на наявність зброї та бомб.

Гравці втратили свої будинки і квартири. Багато з них з Південної Америки хотіли через суд розірвати свої контракти, але їх позови були відхилені. Я не намагався піти.

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Багато людей хотіли покинути місто, але не у всіх були для цього гроші. Чимало людей померло на війні", – згадує Бернард в інтерв’ю виданню The Telegraph.