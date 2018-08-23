"Всего лишь в 200 километрах от гражданской войны": репортаж Bild из Запорожья перед матчем Заря – РБ Лейпциг

Немецкое издание Bild рассказало об Украине и объяснило своим читателям, почему Заря принимает РБ Лейпциг не в родном Луганске.

Журналист издания Bild Том Бахманн знакомит немецких читателей с украинскими реалиями и описывает ситуацию в Запорожье перед матчем Заря – РБ Лейпциг. Ниже приведен перевод репортажа Бахманна.

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"Прошло более 4 лет от начала гражданской войны, а на востоке Украины до сих пор стреляют, до сих пор ежедневно умирают люди. В общественном восприятии конфликт почти исчез, а с 2014 года регион покинуло более миллиона человек.

Такая же участь постигла соперника Лейпцига Зарю. Весь клуб должен был оставить свой дом и перебраться за 400 километров в Запорожье. "Переехали все: игроки, тренеры, работники клуба. Сейчас мы живем здесь и нормально себя чувствуем", – рассказал пресс-атташе Зари Павел Козырев.

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В Запорожье ничего не напоминает о гражданской войне. Здесь мирно, улицы переполнены людьми. Впрочем, жить трудно. "Добро пожаловать в ад", – сказала жительница Запорожья Ирина.

"Я хочу уехать отсюда. Сейчас я учу немецкий язык. Надеюсь в один день выехать в Германию за лучшей жизнью", – продолжила Ирина. Средняя зарплата по состоянию на конец 2017 года в Украине составляет 300 евро. Однако более половины населения зарабатывает только 100-200 евро.

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Два года назад голкипер Лейпцига Ивон Мвого играл против Шахтера во Львове. "Я не могу ничего плохого сказать об Украине. Мы видели только отель и стадион", – говорит швейцарец. Игроки Лейпцига в Запорожье также будут курсировать только между гостиницей "Хортица Пэлас" и Славутич-Ареной.

В городе трудно найти постеры, которые бы сообщали об игре Зари и Лейпцига. Самый дешевый билет стоит около 6 евро. Для обычного жителя Запорожья смотреть этот матч на стадионе – роскошь".

Напомним, что матч Заря – РБ Лейпциг начнется в 21.30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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