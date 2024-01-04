"Чи є в СК Дніпро-1 стратегія розвитку на найближчі 5-10 років? Зараз дуже багато форс-мажорів, перший та основний форс-мажор – це йобн*тий сусід, і це буде дуже сильно впливати на український футбол до того часу, поки в українські міста будуть летіти ракети, бомби та шахеди. Футбол, на жаль, залежний від цього і не може жити поза цим.

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Футболісти – також українці, вони також частина суспільства. Зараз говорять про мобілізацію і про те, що підуть всі. І тут головне зрозуміти: наскільки підуть всі та чи підуть всі? Суспільство спитає: "А футболісти чому не йдуть?" Наскільки це сприйме суспільство? Футболісти та футбольні клуби не можуть бути поза суспільством. Якщо окупанти підійдуть до Дніпра, то що далі? Знову перевозити команду за кордон? Ми вже це не витягнемо. До того часу, поки у нас йде гостра фаза війни, ми можемо тільки ставити близькі плани на місяць-два-три.

Якщо країни Заходу відмовляться від допомоги нам, тоді футболістам і всьому суспільству, і нам, і вам треба буде ставати до станка і робити патрони, снаряди. Не може частина країни воювати, а частина – танцювати.

Ось, наприклад, Довбик і Ярмолюк допомагають батальйону Дніпро-1, і за це їм велика та окрема подяка. Хоча їхні прізвища також лунають в контексті, що вони ухилянти та виїхали незаконно", – цитує Березу Tribuna.

Нагадаємо, Мінмолодьспорту регулярно публікує списки спортсменів, які не повернулися в Україну. Серед інших, там фігурують і відомі українські футболісти: Артем Довбик (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Ілля Забарний (Борнмут), Анатолій Трубін (Бенфіка), Сергій Булеца (Заглембе), Артем Громов (екс-АЕК) та інші.

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