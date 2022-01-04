"Вся команда едет на зимние сборы, кроме Русина. Вместо Назария будет интересный игрок.

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Возвращается ли Русин в Динамо? Он талантливый игрок, но не пошло. Желаю ему удачи. Что-то где-то там у него... То ли перемолился футбольному богу, то ли не домолился. Парень не без таланта, но что-то не сложилось", – сказал Береза ​​в комментарии YouTube-каналу Днепрянин .

Арендное соглашение "спортклубовцев" было рассчитано на целый год, но Назарий не доработает его до конца. В первой части сезона нападающий провел 10 неполных матчей, забив два мяча.

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