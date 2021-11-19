Бывший наставник Динамо вспомнил работу с Назарием Русиным, который сейчас на правах аренды играет за СК Днепр-1.

"Что касается Назария Русина, то да, это перспективный парень. Но есть один разговор, когда тебя что-то не устраивает, ты приходишь к тренеру, с ним решаешь свои вопросы. Или когда ты бежишь к президенту и плачешь ему в плечо.

Русин: Я очень ждал, когда Хацкевич покинет Динамо

Президент, конечно, будет поддерживать как футболиста, так и тренера, но все равно будет решать тренер, кто должен играть и оставаться в команде", – рассказал Хацкевич в интервью YouTube-канала Пряма червона.

Напомним, после увольнения Александра Николаевича с должности наставника Динамо в августе 2019-го Русин опубликовал пост в Instagram со словами "Добрый день", намекнув на радость от отставки тренера.