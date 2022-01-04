"Вся команда їде на зимові збори, окрім Русина. Замість Назарія буде цікавий гравець.

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Чи повертається Русин в Динамо? Він – талановитий гравець, але не пішло. Бажаю йому успіхів. Щось десь там у нього... Чи то перемолився футбольному богу, чи не домолився. Хлопець не без таланту, але щось не склалось", – сказав Береза в коментарі YouTube-каналу Днепрянин.

Орендна угода "спортклубівців" була розрахована на цілий рік, але Назарій не допрацює її до кінця. У першій частині сезону нападник провів 10 неповних матчів, забивши два м'ячі.

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