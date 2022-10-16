"Последние несколько дней военных дел было много. И это были сложные дни для СК Днепр-1. Так что с опозданием, но...

Павелко – о системе отбора и финансирования команды ВСУ: "Им психологически нужно переключаться после фронта"

Валерий Маркус, Сергей Стерненко, Сергей Гайдай, Сергей Стаховский и Тарас Тополя дают каждый по 10 тысяч долларов за захват и передачу им Стрелкова. Присоединяюсь к их инициативе – исполнителю прилагаю своих 10 тысяч. Теперь у фонда 60 тысяч долларов.

Лично я его жизнь оцениваю в 0. Но за 2014 год, за все то горе, которое он нам принес, 10 тысяч – это не цена... Скажу честно, если все получится, за 5 минут с ним наедине я найду спонсоров и на большую сумму. P. S. Соинвесторы, свяжитесь со мной для обсуждения подробностей", – написал Береза ​​на своей странице в социальной сети Facebook.

К слову, Главное управление разведки решило повысить ставки еще больше и предлагает за пленного Гиркина 100 тысяч долларов. Ранее СМИ сообщали, что россиянин прибыл на юг Украины для непосредственного участия в боевых действиях против нашего государства.

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