Чемпіонат Саудівської Аравії, 10 тур

Аль-Ахдуд – Аль-Фейха – 1:2

Голи: Годвін, 45+4 – Оньєкуру, 29, Сакала, 66

Аль-Таавон – Аль-Іттіхад – 1:1

Голи: Бензема, 26 (аг) – Бензема, 22

Аль-Хіляль – Аль-Халідж – 1:0

Гол: Мітровіч, 30

Аль-Фатех – Абха – 4:1

Голи: Батна, 21, Джаніні, 45+4, Селараян, 70, Аль-Хассан, 90+10 – Аль Судані, 55

Аль-Фейха відірвалась від зони вильоту завдяки перемозі над Аль-Ахдудом. Гол+пас оформив вінгер Генрі Оньєкуру, який свого часу подавав великі надії, але провалився у Монако та Евертоні.

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Карім Бензема втілив класичний футбольний анекдот про дубль і рахунок 1:1. Володар "Золотого м'яча" відкрив рахунок у матчі з Аль-Таавоном, проте за 4 хвилини зрізав м'яч у власні ворота. Аль-Іттіхад не може виграти три тури поспіль, ставлячи під загрозу захист титулу. Аль-Таавон без іменитих гравців несподівано йде другим.

Найкраще осічками чемпіона поки користується Аль-Хіляль. Важка травма Неймара не виглядає проблемою, бо Алєксандар Мітровіч набрав монструозну форму. Серб пофеєрив у збірній, а тепер продовжив результативну серію на клубному рівні до 4 матчів. Форвард Аль-Хіляля фірмовим ударом головою приніс перемогу над Аль-Халіджем і чисте перше місце для команди.

Ще одним приємним відкриттям старту сезону став Аль-Фатех. Славен Біліч не може похизуватися суперзірками, проте команда тримається на рівні того-таки Аль-Іттіхада. Абха не створила жодних проблем банді хорвата.

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