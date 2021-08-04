Бензема вернулся к тренировкам с Реалом – Анчелотти тепло встретил своего подопечного
18:20 - Читати українською
Наставник Реала Карло Анчелотти получил хорошие новости из лазарета мадридцев.
Карим Бензема провел свою первую тренировку с Реалом после Евро-2020, сообщает официальный сайт королевского клуба.
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Француз не смог вовремя прибыть в Мадрид из-за положительного теста на коронавирус, нападающий изолировался на родине. Наставник "сливочных" Карло Анчелотти одним из первых поздравил Карима с возвращением.
Напомним, уже 14 августа Реал начинает новый сезон поединком против Алавеса в рамках первого тура испанского первенства.
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