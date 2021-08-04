Карім Бензема провів своє перше тренування з Реалом після Євро-2020, повідомляє офіційний сайт королівського клубу.

Реал втратив Крооса перед стартом нового сезону

Француз не зміг вчасно прибути до Мадрида через позитивний тест на коронавірус, нападник ізолювався на батьківщині. Наставник "вершкових" Карло Анчелотті одним з перших привітав Каріма з поверненням, обійнявши свого зіркового підопічного.

Нагадаємо, вже 14 серпня Реал розпочинає новий сезон поєдинком проти Алавеса в рамках першого туру іспанської першості.

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