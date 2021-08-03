Врачи Реала диагностировали у Тони Крооса повреждение паха, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

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О сроках восстановления 31-летнего немца информации пока нет. Уже 14 августа Реал начинает новый сезон поединком против Алавеса в рамках первого тура испанского первенства.

В прошлом сезоне Ла Лиги Тони провел 28 матчей, в которых отметился тремя голами и 10-ю ассистами. Кросс защищает цвета мадридского клуба с 2014 года, недавно игрок завершил карьеру в сборной Германии.

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