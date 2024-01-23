Бензема хочет временно уйти из Аль-Иттихада. Как информирует Get French Football News со ссылкой на AFP, француз попросил у руководства "желто-чёрных" разрешения временно покинуть клуб. Сообщается, что боссы предложили Кариму вариант с арендой в другой клуб, но футболист ответил отказом.

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Согласно источнику, Бензема чувствует себя неспособным показать себя с лучшей стороны из-за давления. В последних матчах за Аль-Иттихад обладатель "Золотого мяча" 2022 года проявил себя не лучшим образом, за что подвергся серьёзной критике со стороны местных журналистов и болельщиков.

На счету Бензема 9 голов и 5 ассистов в 15 матчах за Аль-Иттихад в этом сезоне. Ранее сообщалось, что он заинтересован в возвращении в свой родной клуб, Лион.

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