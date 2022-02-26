Дерби между Райо Вальекано и мадридским Реалом является одним из самых ожесточенных в Испании по идейным причинам – и особенно важно оно для печально известных фанатов "молний". Именно поэтому "сливочные" могли ожидать серьёзного сопротивления, хотя в последнее время Райо не радовал собственную публику. За шесть предыдущих туров подопечные Андони Ираолы не одержали ни одной победы, причем в последних четырех они потерпели поражение.

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Тем не менее, хозяева упёрлись, дав тяжёлый матч Реалу. Мадридцы могли сломить соперника на 43-й минуте голом Каземиро, однако его не засчитали из-за офсайда. На перерыв команды отправились при нулях на табло и при значительном количестве моментов в исполнении игроков Вальекано.

Во втором тайме Райо также выглядел гораздо острее, но разница в классе сказалась. Куртуа несколько раз спас "королевский клуб", а Бензема на 83-й минуте открыл счёт благодаря шикарному обыгрышу с Винисиусом в штрафной – 0:1! Этот гол и решил судьбу противостояния. Реал празднует минимальную победу в дерби.

Таким образом, подопечные Карло Анчелотти набрали 60 очков, оторвавшись от Севильи на 9 зачётных баллов (однако андалусийцы свой матч в этом туре ещё не сыграли). Райо Вальекано с 31 пунктом пока остаётся на двенадцатой позиции.

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