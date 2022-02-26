Дербі між Райо Вальєкано і мадридським Реалом є одним із найзапекліших в Іспанії з ідейних причин – і особливо принципіальне воно для сумнозвісних фанатів "блискавок". Саме тому "вершкові" могли очікувати на серйозний спротив, хоча останнім часом Райо не тішив власну публіку. За шість попередніх турів підопічні Андоні Іраоли не здобули жодної перемоги, причому в останніх чотирьої вони зазнали поразок.

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Тим не менш, господарі вперлись, давши важкий матч Реалу. Мадридці могли зламати суперника на 43-й хвилині голом Каземіро, однак його не зарахували через офсайд. На перерву команди відправились за нулів на табло і за значної кількості моментів у виконанні гравців Вальєкано.

У другому таймі Райо також виглядав набагато гостріше, але різниця в класі далася взнаки. Куртуа кілька разів врятував "королівський клуб", а Бензема на 83-й хвилині відкрив рахунок завдяки шикарному обіграшу з Вінісіусом у штрафному – 0:1! Цей гол і вирішив долю протистояння. Реал святкує мінімальну перемогу в дербі.

Таким чином, підопічні Карло Анчелотті набрали 60 очок, відірвавшись від Севілью на 9 залікових балів (однак андалусійці свій матч у цьому турі ще не зіграли). Райо Вальєкано з 31 пунктом поки що залишається на дванадцятій позиції.

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