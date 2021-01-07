Лидер атак "сливочных" должен предстать перед Фемидой в статусе соучастника преступления, сообщает Marca.

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Бензема является подозреваемым по делу о шантаже Вальбуэна, которому преступники угрожали публикацией личного секс-видео в 2015 году. Следствие настаивает, что форвард Реала передавал партнеру по национальной команде требования шантажистов. Адвокат Бензема уже заявил, что решение о допросе его клиента в суде является "абсурдным и несправедливым", поскольку нападающий не совершил ни единого правонарушения.

Кстати, в конце 2015-го Карим Бензема провел сутки под арестом в Версале в ходе рассмотрения обстоятельств этого же дела. Этот инцидент привел к полному игнорированию центрфорварда мадридцев наставником сборной Франции Дешамом.

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