ФИФА решила пожизненно отстранить чиновника от работы в футбольной сфере, сообщает DW. Кроме дисквалификации, Жан-Барт будет оштрафован на один миллион швейцарских франков.

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Ранее стало известно, что его обвиняют в сексуальном насилии над несколькими футболистками сборной страны. По информации ФИФА, Жан-Барт осуществлял подобные преступления систематически в период между 2014 и 2020 годами.

Стоит отметить, что судебные органы Гаити Жан-Барта полностью оправдали, поэтому он собирается подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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