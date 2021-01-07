Лідер атак "вершкових" повинен постати перед Фемідою у статусі співучасника злочину, повідомляє Marca.

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Бензема є підозрюваним у справі з шантажем Вальбуена, якому злочинці погрожували публікацією особистого секс-відео в 2015 році. Слідство наполягає, що форвард Реала передавав партнеру по національній команді вимоги шантажистів. Адвокат Бензема вже заявив, що рішення про допит його клієнта в суді є "абсурдним і несправедливим", оскільки нападник не вчинив жодного правопорушення.

До слова, наприкінці 2015-го Карім Бензема провів добу під арештом у Версалі в ході розгляду обставин цієї ж справи. Цей інцидент призвів до повного ігнорування центрфорварда мадридців керманичем збірної Франції Дешамом.

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