По итогам этой ссоры Бензема отказался тренироваться, информирует AS, ссылаясь на саудовское издание Arriyadiyah.

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Причина ссоры заключается в отношении Карима к работе. Он тренировался очень вальяжно, в медленном темпе, и Гальярдо потребовал, чтобы форвард покинул тренировку и отправился на индивидуальную сессию. Бензема отказался, заявив, что он уже завершил индивидуальную тренировку, которая была назначена клубом.

В конце концов француз с недовольным лицом покинул тренировочное поле. Во вторник, 6 февраля Аль-Иттихад опубликовал фотографии Бензема из тренажёрного зала, который занимался вместе с травмированными футболистами – похоже, Гальярдо своего добился.

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