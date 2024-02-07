У понеділок, 5 лютого, форвад Аль-Іттіхада Карім Бензема посварився з головним тренером команди Марсело Гальярдо.

За підсумками цієї сварки Бензема відмовився тренуватися, інформує AS, посилаючись на саудівське видання Arriyadiyah.

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Причина сварки полягає у ставленні Каріма до роботи. Він тренувався дуже вальяжно, в повільному темпі, і Гальярдо зажадав, щоб форвард покинув тренування і відправився на індивідуальні заняття. Бензема відмовився, заявивши, що він уже завершив індивідуальне тренування, яке було призначене клубом.

Зрештою француз із незадоволеним обличчям покинув тренувальне поле. У вівторок, 6 лютого Аль-Іттіхад опублікував фотографії Бензема з тренажерного залу, який займався разом із травмованими футболістами – схоже, Гальярдо свого домігся.

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