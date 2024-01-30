Бензема останется Аль-Иттихад, несмотря на сильное желание сменить клуб, информирует The Athletic. Это связано со сроками зимнего трансферного окна – стороны не успеют найти для француза новый клуб. Трансферное окно в Саудовской Аравии закроется в ночь с 30 на 31 января.

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Бензема забил 12 мячей в 20 матчах во всех турнирах, но болельщики всё равно критиковали его за "отстранённость" от партнёров и трибун. Карим удалил свой профиль в Instagram и отправился в самоволку. Впоследствии француз опоздал в расположение Аль-Иттихада на 17 дней, что разозлило боссов клуба. Позже 36-летний ветеран утверждал, что не мог прилететь раньше из-за циклона на Маврикии.

Прошлым летом Бензема подписал с Аль-Иттихадом трёхлетний контракт. В услугах форварда были заинтересованы Лион и Челси.

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