Аль-Іттіхад несподівано оступився в домашньому матчі з Аль-Хазмом у рамках 11 туру чемпіонату Саудівської Аравії (2:2).

Чемпіонат Саудівської Аравії, 11-й тур

Аль-Іттіхад – Аль-Хазм – 2:2

Голи: Бензема, 26, Кадеш, 81 – Аль-Тані, 63, Селемані, 86

Аль-Іттіхад Каріма Бензема не зміг здолати команду із зони вильоту. Перед матчем 11-го туру чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Хазм, у складі якого немає зірок світової величини, розташовувався на передостанньому місці турнірної таблиці. Однак Аль-Іттіхад, двічі ведучи в рахунку, дозволив супернику відвезти додому нічию.

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Чинний володар "Золотого м'яча" Карім Бензема відзначився голом (після асисту Канте) і гольовою передачею, але цього виявилося недостатньо. Через цю втрату очок Аль-Іттіхад втратив можливість скоротити дистанцію до лідерів саудівського чемпіонату. За підсумками 11 матчів в активі команди Нуну Ешпіріту Санту 21 очко, вона посідає п'яте місце в турнірній таблиці.

Лідирує в чемпіонаті Аль-Хіляль із 26 очками в активі та грою в запасі.

Le 5eme But de Karim Benzema en SPLpic.twitter.com/dfdFLzrhj2 — Benzelebronista (@Benzelebronista) October 26, 2023