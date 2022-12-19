"Я приложил усилия и допустил ошибки, чтобы быть там, где я есть сегодня, и я горжусь этим! Я написал собственную историю, а наша общая – заканчивается", – написал Бензема в своем твиттере.

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Напомним, что форвард из-за травмы пропустил ЧМ-2022, хотя его оставили в заявке команды. "Ле блё" дошли до финала Мундиаля, где расписали сумасшедшие 3:3 с Аргентиной, но уступили в серии пенальти.

Заметим, что Карим дебютировал за национальную команду еще в 2007 году, но упустил немалый отрезок времени из-за скандального дела с шантажом Матье Вальбуэна. Всего Бензема сыграл 97 поединков, в которых забил 37 голов.

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