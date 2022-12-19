"Я доклав зусиль і припустився помилок, щоб бути там, де я є сьогодні, і я пишаюся цим! Я написав власну історію, а наша спільна – закінчується", – написав Бензема у своєму твіттері.

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Нагадаємо, що форвард через травму пропустив ЧС-2022, хоча його залишили у заявці команди. "Ле бльо" дійшли до фіналу Мундіалю, де розписали божевільні 3:3 з Аргентиною, але поступились в серії пенальті.

Зауважимо, що Карім дебютував за національну команду ще в 2007 році, але пропустив чималий термін через скандальну справу з шантажем Матьє Вальбуена. Загалом, Бензема зіграв за національну команду 97 поєдинків, в яких забив 37 голів.

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