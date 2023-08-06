Бензема не забив пенальті і перервав гольову серію – Аль-Іттіхад вилетів з арабської ЛЧ від іншої зіркової команди
Аль-Іттіхад і Аль-Хіляль видали вогняний матч в 1/4 Кубку арабських чемпіонів.
Кубок арабських чемпіонів 1/4 фіналу
Аль-Іттіхад – Аль-Хіляль – 1:3
Голи: Ромаріньо, 56 – Мілінковіч-Савіч, 14, Аль-Давсарі, 45+3 (пенальті), Малком, 70.
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В 1/4 фіналу Кубку арабських чемпіонів зустрічались дві зіркові команди, які підсилили свої склади футболістами з Європи.
Аль-Хіляль активніше провів старт поєдинку і на 14 хвилині матчу вийшов вперед – гол в активі екс-лідера Лаціо Мілінковіча-Савіча. Вже у компенсований до першого тайму час гості заробили пенальті, який впевнено реалізував Аль-Давсарі.
На старті другого тайму Аль-Іттіхад повернув інтригу в матч. Голом за господарів відзначився Ромаріньо. Проте вже на 70 хвилині матчу бразильський новачок Аль-Хіляля Малком знову подвоїв перевагу гостей. Зовсім не склався матч для лідера Аль-Іттіхада Каріма Бензема – француз не зміг реалізувати 11-метровий удар на 79 хвилині матчу (серія з трьох гольових поєдинків перервалась).
Аль-Хіляль виходить у півфінал Кубка, де підопічні Жорже Жезуса зустрінуться з переможцем пари Аль-Шабаб – Аль-Вахда.