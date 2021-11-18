Бензема нацелился на "Золотой мяч" и триумф на ЧМ-2022
Нападающий мадридского Реала и сборной Франции Карим Бензема имеет амбициозные планы на ближайший год.
"Посмотрим, что произойдет... Но я надеюсь получить "Золотой мяч-2021". Я счастлив, что могу сражаться за приз, выходить на поле и забивать. Я очень счастлив. Надеюсь, все так и продолжится.
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Во всяком случае, чемпионат мира должен быть одной из наших целей, учитывая то, какой у нас состав. Мы должны хорошо готовиться, чтобы достичь своей цели, и чемпионат мира – одна из них, конечно", – цитирует Бензема Eurosport.
Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября. На ЧМ-2022 Карим и Франция, к слову, вышли из группы сборной Украины.
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