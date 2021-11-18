"Посмотрим, что произойдет... Но я надеюсь получить "Золотой мяч-2021". Я счастлив, что могу сражаться за приз, выходить на поле и забивать. Я очень счастлив. Надеюсь, все так и продолжится.

"Золотой мяч-2021": Анри сделал патриотический выбор по отношению к победителю

Во всяком случае, чемпионат мира должен быть одной из наших целей, учитывая то, какой у нас состав. Мы должны хорошо готовиться, чтобы достичь своей цели, и чемпионат мира – одна из них, конечно", – цитирует Бензема Eurosport .

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября. На ЧМ-2022 Карим и Франция, к слову, вышли из группы сборной Украины.