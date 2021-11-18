Нападник мадридського Реала та збірної Франції Карім Бензема має дуже амбітні плани на найближчий рік.

"Подивимося, що станеться... Але я сподіваюсь отримати "Золотий м'яч-2021". Я щасливий, що можу боротися за приз, виходити на поле та забивати. Я дуже щасливий. Сподіваюся, все так і продовжиться.

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У будь-якому разі, чемпіонат світу має бути однією з наших цілей, враховуючи те, який у нас склад. Ми повинні добре готуватися, щоб досягти своєї мети, і чемпіонат світу – одна з них, звичайно", – цитує Бензема Eurosport.

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться вже 29 листопада. На ЧС-2022 Карім і Франція, до слова, вийшли напряму із групи збірної України.

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